Chytré osvětlení k vám přinese kouzlo Vánoc. Díky propojení Philips Hue + Spotify ožijí vaše oblíbené vánoční písně ve světlech kolem vás. Ať zdobíte stromeček, nebo si užíváte štědrovečerní večeři na pozadí svých oblíbených koled, můžete dát tradicím nový nádech.
Nové vánoční ozdoby
Proměnit domov v zimní říši divů nebylo nikdy jednodušší. Přinášíme několik nejlepších tipů, které vám pomohou vytvořit přesně takovou pohodovou atmosféru, jaká by o Vánocích měla být. Vše přitom nastavíte během několika sekund.
Vytvořte si chytrý vánoční stromek
Chcete ovládat světla na vánočním stromku, aniž byste se pod něj museli plazit? Šikovná chytrá zásuvka Smart Plug vám umožní zapínat a vypínat světla pomocí aplikace Philips Hue.
Zvýrazněte svou výzdobu
Sofistikované a stylové stolní svítidlo Iris zvýrazní vaše oblíbené vánoční ozdoby. Stačí ho naklonit ke stěně a celý prostor zaplaví barevným světlem.
Použili jste výrobky Philips Hue v rámci vánoční výzdoby? Podělte se s námi o obrázek a možná se objevíte na našich sociálních sítích.
Vy + Hue