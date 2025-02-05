Podpora
Vánoční aplikace Philips Hue

Vánoční koledy v barvě

Chytré osvětlení k vám přinese kouzlo Vánoc. Díky propojení Philips Hue + Spotify ožijí vaše oblíbené vánoční písně ve světlech kolem vás. Ať zdobíte stromeček, nebo si užíváte štědrovečerní večeři na pozadí svých oblíbených koled, můžete dát tradicím nový nádech.

Prozkoumejte Philips Hue + Spotify

Nové vánoční ozdoby

Proměnit domov v zimní říši divů nebylo nikdy jednodušší. Přinášíme několik nejlepších tipů, které vám pomohou vytvořit přesně takovou pohodovou atmosféru, jaká by o Vánocích měla být. Vše přitom nastavíte během několika sekund.

Vytvořte si chytrý vánoční stromek

Chcete ovládat světla na vánočním stromku, aniž byste se pod něj museli plazit? Šikovná chytrá zásuvka Smart Plug vám umožní zapínat a vypínat světla pomocí aplikace Philips Hue.

Zvýrazněte svou výzdobu

Sofistikované a stylové stolní svítidlo Iris zvýrazní vaše oblíbené vánoční ozdoby. Stačí ho naklonit ke stěně a celý prostor zaplaví barevným světlem.

Darujte (chytré) světlo

O Vánocích jde hlavně o to, šířit radost. Proto sdílejte lásku prostřednictvím chytrého osvětlení se svými přáteli a rodinou. Startovací sady Philips Hue obsahují vše, co budou k chytrému osvětlení potřebovat – a je to dárek, ze kterého se mohou těšit po celý rok.

Doporučené výrobky

Stolní svítidlo Iris

Hue White and Color Ambiance

Jednotlivá sada, světelná lišta Play

Hue White and Color Ambiance

Vánoční osvětlení s Hue

Použili jste výrobky Philips Hue v rámci vánoční výzdoby? Podělte se s námi o obrázek a možná se objevíte na našich sociálních sítích. 

Vy + Hue

Podělte se o své Vánoce

Prozkoumat další výrobky Philips Hue

Jak Hue funguje

Partneři pro ovládání hlasem

Všechny produkty Hue

