Všechny produkty Hue se řídí stejně snadným nastavením QR kódu, takže můžete skenovat a nastavovat všechna svá zařízení Hue současně.
How to set up a Hue Bridge Pro
Nejprve si přečtěte toto!
1. Bridge ještě nezapojujte.
Budete muset naskenovat jeho QR kód, takže jej mějte na dosah.
2. Chcete přidat více než jedno zařízení Hue?
Spravujte je všechny společně. Během stejného kroku naskenujete všechny jejich QR kódy.
3. Máte aplikaci Hue?
Stáhněte si ji v obchodě s aplikacemi pro váš telefon.
Pokyny pro nastavení zařízení Hue Bridge Pro
1. Otevřete aplikaci Hue.
Při prvním otevření se vás aplikace zeptá, zda chcete přidat Hue Bridge. Klepněte na Ano.
Pokud jste klepli na Přeskočit, nebojte se! Otevřete Nastavení, klepněte na Zařízení a poté klepněte na modrou ikonu plus (+).
2. Naskenujte QR kód.
Po úspěšném naskenování klepněte na Další.
Poznámka: Pokud váš produkt nemá QR kód, klepněte na možnost Potřebuji pomoc, poté zvolte možnost Žádný QR kód a vyberte Hue Bridge Pro.
3. Vyberte, jak chcete připojit zařízení Hue Bridge Pro, přes Wi-Fi (v tomto případě nepoužívejte dodaný ethernetový kabel) nebo pomocí ethernetového kabelu.
Napájejte Hue Bridge Pro pomocí dodaného napájecího kabelu USB-C a aplikace vám nyní vysvětlí poslední kroky.
Potřebujete pomoc?
Projděte si naše FAQ nebo kontaktujte podporu.
Přečíst časté otázky k zařízení Hue Bridge >
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.