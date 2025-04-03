Podpora

Jak nastavit žárovku nebo lampu Hue

Všechny produkty Hue se řídí stejně snadným nastavením QR kódu, takže můžete skenovat a nastavovat všechna svá zařízení Hue současně.

Nejprve si přečtěte toto!

1. Světla zatím ještě nemontujte.
Budete muset naskenovat jejich QR kódy, takže je mějte na dosah.

2. Chcete přidat více než jedno zařízení Hue?
Držte je všechny pohromadě! Během stejného kroku naskenujete všechny jejich QR kódy.

3. Máte aplikaci Hue?
Stáhněte si ji v obchodě s aplikacemi pro váš telefon.

Připojení pomocí zařízení Hue Bridge
Připojení bez zařízení Hue Bridge

Připojení pomocí zařízení Hue Bridge

Pokyny pro nastavení žárovky a lampy

Váš Bridge by měl být připojen a přidán do vaší aplikace Hue. 

Ještě jste to neudělali? Přečtěte si, jak nastavit Bridge.

 

1. Otevřete aplikaci Hue.

2. Na kartě Domů klepněte na ikonu tří teček (…). Poté klepněte na Přidat zařízení

Aplikace Hue zobrazující kartu Domů s označením ikony tří teček a aplikace Hue zobrazující nabídku dostupnou prostřednictvím tří teček s označením položky Přidat zařízení

Poznámka: Můžete také otevřít kartu Nastavení a potom klepnout na Zařízení. Klepněte na modrou ikonu plus (+) v pravém horním rohu.

Aplikace Hue zobrazující kartu Nastavení s indikátorem přes Zařízení, aplikace Hue zobrazující nabídku Zařízení s indikátorem přes modrou ikonu plus (přidat)

3. Vyberte místnost, do které chcete přidat chytré tlačítko.

Aplikace Hue zobrazující obrazovku Přidat zařízení do místnosti s pokyny k výběru místnosti

4. Naskenujte QR kód.
     Pokud chcete přidat další zařízení Hue, naskenujte je také. Jakmile budou vaše zařízení úspěšně naskenována, klepněte na Další. 

Poznámka: Pokud váš produkt nemá QR kód, klepněte na Žádný QR kód a přidejte jej vyhledáním nebo použitím jeho sériového čísla.

Obrazovka Přidat zařízení v aplikaci Hue s označeným tlačítkem Naskenujte QR kód a obrazovka Naskenujte QR kódy v aplikaci Hue s označeným tlačítkem Další

5. Nainstalujte a zapněte světla.
    Po instalaci si klepnutím na Další zobrazte světla ve vámi zvolené místnosti.
        

Aplikace Hue zobrazující naskenovaná zařízení s označeným tlačítkem Další a obrazovka potvrzení v aplikaci Hue zobrazující přidaná zařízení

6. Pojmenujte svá světla. 
    Poté budete moci pojmenovat a vybrat ikony pro každé z přidaných světel.
        

Aplikace Hue zobrazující naskenovaná zařízení s označeným tlačítkem Další a obrazovka potvrzení v aplikaci Hue zobrazující přidaná zařízení

Připojení bez zařízení Hue Bridge

Pokyny k nastavení Bluetooth

1. Zkontrolujte, zda je ve vašem mobilním zařízení aktivní Bluetooth.

iPhone zobrazující Ovládací centrum a iPhone zobrazující nastavení aplikace Hue

2. Otevřete aplikaci Hue.

iPhone zobrazující Ovládací centrum a iPhone zobrazující nastavení aplikace Hue

3. Otevřete kartu Nastavení a poté klepněte na Zařízení. Klepněte na modrou ikonu plus (+) v pravém horním rohu.

iPhone zobrazující Ovládací centrum a iPhone zobrazující nastavení aplikace Hue

4. Naskenujte QR kód. 
    Pokud chcete přidat více zařízení Hue, můžete je naskenovat a nastavit jedno po druhém.

Poznámka: Pokud váš produkt nemá QR kód, po klepnutí na možnost Žádný QR kód jej můžete přidat s použitím vyhledávání nebo pomocí jeho sériového čísla.

iPhone zobrazující Ovládací centrum a iPhone zobrazující nastavení aplikace Hue

Potřebujete pomoc?

Projděte si naše FAQ nebo kontaktujte podporu. 

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu