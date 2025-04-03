Všechny produkty Hue se řídí stejně snadným nastavením QR kódu, takže můžete skenovat a nastavovat všechna svá zařízení Hue současně.
Jak nastavit žárovku nebo lampu Hue
Nejprve si přečtěte toto!
1. Světla zatím ještě nemontujte.
Budete muset naskenovat jejich QR kódy, takže je mějte na dosah.
2. Chcete přidat více než jedno zařízení Hue?
Držte je všechny pohromadě! Během stejného kroku naskenujete všechny jejich QR kódy.
3. Máte aplikaci Hue?
Stáhněte si ji v obchodě s aplikacemi pro váš telefon.
Připojení pomocí zařízení Hue Bridge
Pokyny pro nastavení žárovky a lampy
Váš Bridge by měl být připojen a přidán do vaší aplikace Hue.
Ještě jste to neudělali? Přečtěte si, jak nastavit Bridge.
1. Otevřete aplikaci Hue.
2. Na kartě Domů klepněte na ikonu tří teček (…). Poté klepněte na Přidat zařízení
Poznámka: Můžete také otevřít kartu Nastavení a potom klepnout na Zařízení. Klepněte na modrou ikonu plus (+) v pravém horním rohu.
3. Vyberte místnost, do které chcete přidat chytré tlačítko.
4. Naskenujte QR kód.
Pokud chcete přidat další zařízení Hue, naskenujte je také. Jakmile budou vaše zařízení úspěšně naskenována, klepněte na Další.
Poznámka: Pokud váš produkt nemá QR kód, klepněte na Žádný QR kód a přidejte jej vyhledáním nebo použitím jeho sériového čísla.
5. Nainstalujte a zapněte světla.
Po instalaci si klepnutím na Další zobrazte světla ve vámi zvolené místnosti.
6. Pojmenujte svá světla.
Poté budete moci pojmenovat a vybrat ikony pro každé z přidaných světel.
Připojení bez zařízení Hue Bridge
Pokyny k nastavení Bluetooth
1. Zkontrolujte, zda je ve vašem mobilním zařízení aktivní Bluetooth.
2. Otevřete aplikaci Hue.
3. Otevřete kartu Nastavení a poté klepněte na Zařízení. Klepněte na modrou ikonu plus (+) v pravém horním rohu.
4. Naskenujte QR kód.
Pokud chcete přidat více zařízení Hue, můžete je naskenovat a nastavit jedno po druhém.
Poznámka: Pokud váš produkt nemá QR kód, po klepnutí na možnost Žádný QR kód jej můžete přidat s použitím vyhledávání nebo pomocí jeho sériového čísla.
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.