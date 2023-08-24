Podpora

Průvodce nastavením

Jak nastavit produkty pro zabezpečení chytré domácnosti

Vyberte si produkt

Philips Hue nabízí širokou škálu produktů pro zabezpečení domácnosti. Odpovídající pokyny k nastavení získáte po výběru svého produktu níže.

Kabelová nebo bateriová kamera

Kabelová nebo bateriová kamera

Přejít na průvodce nastavením
Pohybový senzor

Pohybový senzor

Přejít na průvodce nastavením
Kontaktní senzor

Kontaktní senzor

Přejít na průvodce nastavením

Seznamte se s Hue

Jak Hue funguje

Jak Hue funguje

Podívejte se, v čem se používání Philips Hue s Bluetooth liší od používání s Hue Bridge.

Další informace o Philips Hue
Co Hue dokáže

Co Hue dokáže

Prozkoumejte všechny výhody inteligentního osvětlení, jako jsou vytvoření dokonalé atmosféry a prostorové osvětlení.

Zobrazit výhody
Začněte s Hue

Začněte s Hue

Přečtěte si tipy k nastavení inteligentního osvětlení.

Začněte

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu