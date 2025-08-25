Velká většina produktů Hue podporuje technologii Hue MotionAware™. Některá zařízení však nemusí technologii MotionAware™ podporovat, protože se jedná o starší modely, které nemají dostatečnou paměť pro nové funkce, nebo proto, že povaha jejich funkcí jim může bránit v efektivním používání této funkce (např. rychlejší vybíjení baterie u určitého příslušenství napájeného z baterie). Níže uvedený seznam zobrazuje zařízení a jejich ID modelů, která nepodporují technologii Hue MotionAware™. Můžete zkontrolovat, zda vaše zařízení mají tyto ID modelů, pomocí aplikace Hue v části Nastavení > Aktualizace softwaru.
Mohou moje zařízení Hue používat technologii MotionAware™?
|Typ výrobku
|ID modelu
|Stolní svítidlo Go
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Hue Color Downlight
|LCT002
|Svítidlo Hue Color
|LCT001
|hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Stmívací spínač
|RWL020, RWL021, RWL022
|Chytré tlačítko
|ROM001, RDM003, RDM005
|Modul nástěnného vypínače Wall switch
|RDM001, RDM004
|Tap dial switch
|RDM002, RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Spínače Friends of Hue
|FOHSWITCH
|Vnitřní senzor pohybu
|SML001, SML003
|Exteriérový senzor pohybu
|SML002, SML004
|Kontaktní senzor
|SOC001
|Kamera / Zvonek
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Zařízení třetích stran (ne značky Hue ani Friends of Hue)
|(Možných více)
