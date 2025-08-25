Podpora

Mohou moje zařízení Hue používat technologii MotionAware™?

Velká většina produktů Hue podporuje technologii Hue MotionAware™. Některá zařízení však nemusí technologii MotionAware™ podporovat, protože se jedná o starší modely, které nemají dostatečnou paměť pro nové funkce, nebo proto, že povaha jejich funkcí jim může bránit v efektivním používání této funkce (např. rychlejší vybíjení baterie u určitého příslušenství napájeného z baterie). Níže uvedený seznam zobrazuje zařízení a jejich ID modelů, která nepodporují technologii Hue MotionAware™. Můžete zkontrolovat, zda vaše zařízení mají tyto ID modelů, pomocí aplikace Hue v části Nastavení > Aktualizace softwaru. 

Typ výrobku ID modelu
Stolní svítidlo Go 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Hue Color Downlight LCT002
Svítidlo Hue Color LCT001
hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Stmívací spínač RWL020, RWL021, RWL022
Chytré tlačítko ROM001, RDM003, RDM005
Modul nástěnného vypínače Wall switch RDM001, RDM004
Tap dial switch RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Spínače Friends of Hue FOHSWITCH
Vnitřní senzor pohybu SML001, SML003
Exteriérový senzor pohybu SML002, SML004
Kontaktní senzor SOC001
Kamera / Zvonek CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Zařízení třetích stran (ne značky Hue ani Friends of Hue) (Možných více)

*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu