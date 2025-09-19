Podpora

Vaše bezpečí je naší prioritou

Po důkladném testování jsme zjistili, že se ve velmi ojedinělých případech některé 20W a 40W napájecí zdroje Philips Hue určené pro venkovní použití mohou poškodit z důvodu vniku vody, což může způsobit zkrat a přivést napájecí zdroj pod napětí. Za vlhkých podmínek může v případě dotyku dojít k zásahu elektrickým proudem nebo u okolních materiálů může dojít ke vzniku požáru. 

Tyto napájecí zdroje byly součástí produktových setů následujících řad výrobků, nebo byly samostatně prodávány mezi roky 2018 a 2021:

Philips Hue – exteriérové bodové světlo Lily

Bodová světla Lily

Philips Hue – exteriérové bodové světlo Lily XL

Exteriérové bodové světlo Lily XL

Philips Hue – exteriérové stojanové svítidlo Calla

Stojanové svítidlo Calla

Philips Hue – exteriérová stojanová svítidla Econic

Stojanová svítidla Econic

Philips Hue – exteriérová stojanová svítidla Impress

Stojanová svítidla Impress

Philips Hue – exteriérové stojanové svítidlo Calla Large

Stojanové svítidlo Calla Large

Napájecí zdroj 40 W pro exteriér

Napájecí zdroj 40 W pro exteriér

Světelný pás pro exteriér 5 m

Světelný pás pro exteriér 5 m

Venkovní LED světelný pásek 5 m

Venkovní LED světelný pásek 2 m

Abyste se při používání výrobků Philips Hue cítili bezpečně, spouštíme program výměny pro spotřebitele s dotčenými napájecími jednotkami. Pro vyloučení případného rizika doporučujeme spotřebitelům v případě selhání výrobku nejprve vypnout napájení předtím, než se dotknete napájecí jednotky.

Vztahuje se program na moji napájecí jednotku?

Pokud chcete zkontrolovat, zda je váš napájecí zdroj způsobilý k výměně, nejprve odpojte produkt od sítě nebo vypněte jeho napájení.

Na přední straně napájecího zdroje se nachází čtyřmístný výrobní kód ve formátu YYWW. „YY“ označuje rok a „WW“ týden výroby. Vedle tohoto kódu se nachází číslo dílu a rozsah napětí.

Tento program výměny se týká následujících kombinací:

Popis

Součást balení

Napětí

Číslo dílu

Výrobní kód

40W napájecí zdroj (PSU)

Startovací balíček nebo samostatně

220–240 V

S040WN2400167

2038 a nižší

40W napájecí zdroj (PSU)

Produktový set nebo samostatně

100–120 V

S040VN2400167

2037 a nižší

40W napájecí zdroj (PSU)

Venkovní LED světelný pásek 5 m

220–240 V

E040FP2400167

2051 a nižší

40W napájecí zdroj (PSU)

5m světelný pás pro exteriér

100–120 V

S040VN2400167

2044 a nižší

20W napájecí zdroj (PSU)

2m světelný pás pro exteriér

220–240 V

S024BI2400083

2143 a nižší

20W napájecí zdroj (PSU)

Venkovní LED světelný pásek 5 m

100–120 V

S024BI2400083

2146 a nižší

 

Příklad:

Pořídili jste si světelný sloupek Calla, jehož součástí byl 40W napájecí zdroj (PSU). Napájecí zdroj s napětím 220–240V má číslo dílu „S040WN2400167“. Váš napájecí zdroj může být dotčený. Potvrďte, že první dvě číslice (tj. rok) jsou menší než 20 nebo platí obě následující pravidla:

  • První dvě čísla kódu jsou 20.
  • Poslední dvě čísla kódu jsou 38 nebo nižší.

Takže v tomto příkladu může mít PSU s číslem dílu S040WN2400167 různé výrobní kódy.

Napájecí zdroj s výrobním kódem 2038 je dotčený.

Napájecí zdroj s výrobním kódem 2111 dotčený není.

Jak můžu bezplatně získat novou napájecí jednotku?

Vyplňte níže uvedený formulář. Přiložte prosím obrázek přední strany napájecího zdroje, kde je jasně viditelný čtyřmístný výrobní kód a číslo dílu. 

Přejít k formuláři žádosti o výměnu

Přiložte prosím fotografii přední části napájecí jednotky, na které je zřetelně viditelný čtyřciferný výrobní kód.

Exteriérová napájecí jednotka AC/DC s předřadníkem LED Philips Hue, EU
Exteriérový předřadník LED Philips Hue, USA
Štítek napájecího zdroje

Pokud máte jakékoli dotazy nebo pokud potřebujete vyměnit více než tři napájecí jednotky, kontaktujte nás prosím přímo.

Kontaktujte nás

