Pokud chcete zkontrolovat, zda je váš napájecí zdroj způsobilý k výměně, nejprve odpojte produkt od sítě nebo vypněte jeho napájení.
Na přední straně napájecího zdroje se nachází čtyřmístný výrobní kód ve formátu YYWW. „YY“ označuje rok a „WW“ týden výroby. Vedle tohoto kódu se nachází číslo dílu a rozsah napětí.
Tento program výměny se týká následujících kombinací:
|
Popis
|
Součást balení
|
Napětí
|
Číslo dílu
|
Výrobní kód
|
40W napájecí zdroj (PSU)
|
Startovací balíček nebo samostatně
|
220–240 V
|
S040WN2400167
|
2038 a nižší
|
40W napájecí zdroj (PSU)
|
Produktový set nebo samostatně
|
100–120 V
|
S040VN2400167
|
2037 a nižší
|
40W napájecí zdroj (PSU)
|
Venkovní LED světelný pásek 5 m
|
220–240 V
|
E040FP2400167
|
2051 a nižší
|
40W napájecí zdroj (PSU)
|
5m světelný pás pro exteriér
|
100–120 V
|
S040VN2400167
|
2044 a nižší
|
20W napájecí zdroj (PSU)
|
2m světelný pás pro exteriér
|
220–240 V
|
S024BI2400083
|
2143 a nižší
|
20W napájecí zdroj (PSU)
|
Venkovní LED světelný pásek 5 m
|
100–120 V
|
S024BI2400083
|
2146 a nižší
Příklad:
Pořídili jste si světelný sloupek Calla, jehož součástí byl 40W napájecí zdroj (PSU). Napájecí zdroj s napětím 220–240V má číslo dílu „S040WN2400167“. Váš napájecí zdroj může být dotčený. Potvrďte, že první dvě číslice (tj. rok) jsou menší než 20 nebo platí obě následující pravidla:
- První dvě čísla kódu jsou 20.
- Poslední dvě čísla kódu jsou 38 nebo nižší.
Takže v tomto příkladu může mít PSU s číslem dílu S040WN2400167 různé výrobní kódy.
Napájecí zdroj s výrobním kódem 2038 je dotčený.
Napájecí zdroj s výrobním kódem 2111 dotčený není.