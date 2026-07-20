Smart lighitng and smart home security

Iluminación inteligente Philips Hue

Mejora cada ambiente, cada momento… dentro y fuera de tu hogar.

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Qué puede hacer el sistema de iluminación residencial inteligente Philips Hue

Con las luces inteligentes Philips Hue, Bridge y la Philips Hue app, tienes un sistema de iluminación inteligente que va mucho más allá de encender y apagar las luces.

Smart lights features

Qué hace

Automatiza la luces, agrega accesorios inteligentes, sincroniza las luces con la pantalla: Philips Hue está repleto de funciones para que la iluminación inteligente resulte extraordinaria.

Características de las luces inteligentes
How smart lights work

Cómo funciona

¿Qué es un Bridge y por qué lo necesitas? Revisa cómo funciona Philips Hue y lo fácil que es empezar.

Cómo funcionan las luces inteligentes
ambiente armonizado

…y lo que puedes hacer con Philips Hue

Desde simplemente establecer el ambiente hasta crear experiencias envolventes cuando ves televisión, juegas o escuchas música, Philips Hue te ofrece más ventajas de las que creías posibles. 

Explora todas las ventajas de la iluminación inteligente

Funciona con Philips Hue

Philips Hue es compatible con innumerables dispositivos, plataformas y asistentes para el hogar inteligente que permiten simplificarte la vida.

Descubre qué funciona con Philips Hue