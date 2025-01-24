Philips Hue se ha creado para potenciar lo que te gusta y cómo quieres vivir con luz inteligente, y la forma en que lo hace es única. ¿Cómo funcionan las bombillas inteligentes? Philips Hue es mucho más que bombillas inteligentes, así que empecemos por el principio.
Tres cosas necesarias para una iluminación inteligente
Aunque nuestra iluminación inteligente es muy avanzada, su instalación es muy sencilla. Funciona en todos los hogares, y estas tres cosas serán la base de tu experiencia de iluminación personalizada.
1. Bridge Hue
Si te preguntas qué es el puente Philips Hue Bridge, es esto: el corazón y el cerebro de tu sistema de iluminación inteligente. Conéctalo a tu router para ver la potencia que hay detrás de todas las funciones que ofrece Philips Hue.
Control avanzado de la iluminación
Personaliza cómo, dónde y cuándo usas tus luces, en casa o incluso fuera de ella. El puente te permite controlar las luces desde cualquier lugar del mundo, siempre que dispongas de la aplicación Philips Hue y de conexión a Internet.
Una tecnología intuitiva y segura
La tecnología Zigbee permite tiempos de respuesta instantáneos y una conexión muy estable. Tus luces también incorporan un chip Zigbee que las convierte en una red mallada, por lo que puedes instalarlas en cualquier lugar de tu casa o alrededor de ella sin pérdida de conectividad.
Siempre al día
El puente Philips Hue Bridge se actualiza con frecuencia, lo que mantiene tu sistema seguro y adaptado a las condiciones que depare el futuro. Y por muy avanzado que sea, es fácil de instalar: basta con conectarlo a la corriente y al router, y listo.
Automatiza tus luces
Programa tus luces para que se enciendan y apaguen cuando tú quieras. Configura una automatización y puente Philips Hue Bridge recordará lo que quieres que hagan tus luces, tanto si llegas a casa como si sales de ella, te despiertas o te vas a dormir.
2. Aplicación
La aplicación Philips Hue es el centro de mando de tu sistema de iluminación inteligente: controla tus luces, crea automatizaciones, configura el control por voz, agrupa las luces en Rooms (Habitaciones) y Zones (Zonas) y mucho más.
3. Luces
Es mucho más que bombillas inteligentes. Decora tu casa, por dentro y por fuera, con lámparas de sobremesa, lámparas de pie, apliques de pared, tiras de luz y mucho más. Tenemos la gama más amplia de productos de iluminación inteligente, y no para de crecer.
Tecnología
Solo utilizamos tecnología en la que confiamos. Nos has invitado a tu casa, así que nos aseguramos de respetarla.
Zigbee
Es una red mallada habilitada por un chip en tus luces inteligentes. La red se expande a medida que añades más bombillas, por lo que la iluminación inteligente de exteriores es posible con un puente Philips Hue Bridge.
Matter
Es la nueva base para conectar dispositivos. Si tienes un puente Philips Hue Bridge, tus luces y accesorios Hue pueden conectarse a través de Matter.
Bluetooth
Philips Hue también puede conectarse mediante Bluetooth, por lo que puedes disfrutar de un conjunto limitado de funciones si no tienes un puente Philips Hue Bridge. Es ideal para un dormitorio, el cobertizo de trabajo o incluso tu camping favorito.
Formas de controlar las luces
Construye tu hogar inteligente como tú quieras con accesorios y asistentes domésticos inteligentes.
Interruptores y botones inteligentes
Desde reguladores de intensidad hasta botones inteligentes y mucho más, los accesorios inteligentes facilitan el control de las luces en cualquier lugar de la casa.
Sensores
Deja que el movimiento active tus luces. Cuando pases, las luces se encenderán en la posición que desees. Transcurrido un tiempo determinado, las luces volverán a apagarse.
Control por voz
Agrega Amazon Alexa, Google Assistant o Apple Home y Siri a tu configuración de iluminación inteligente para controlar tus luces con sencillos comandos de voz.
Qué puedes hacer con Philips Hue
Crea el ambiente ideal
¿Una noche a solas? Siéntete cómodo, a gusto y como en casa. ¿Das una fiesta? Combina ese estado de ánimo alegre con el entorno que te rodea con escenas llenas de color o efectos dinámicos.
Obtén iluminación envolvente
Sincroniza tus luces con tus programas de TV, películas, juegos o música. Sumérgete en lo que ves o escuchas con luces que parpadean, bailan, se atenúan, se iluminan y cambian de color.
Siéntete mejor
Despiértate con suavidad por las mañanas, trabaja cómodamente desde casa, relájate por las noches y duerme tranquilo con una luz adecuada a cada momento del día.
*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.