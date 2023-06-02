Asistencia
Guía de inicio para Philips Hue

Obtén información sobre las luces Philips Hue y cómo instalarlas. Obtén algunos consejos útiles y aprovecha al máximo tus primeras luces inteligentes para el hogar.

Sigue estos 4 sencillos pasos

Para experimentar la magia de Philips Hue, sigue esta sencilla guía. No es necesario volver a cablear tu casa ni que un electricista lo ponga en marcha.

Paso 1

Obtén un producto Hue

Disponible en muchos tipos de enchufes y rangos de efectos de luz diferentes. Desde blancos regulables hasta blancos y colores ajustables.

Paso 2

Enciende la fuente de luz

Si tienes un kit de inicio, atornilla los focos en los casquillos existentes y enciende los interruptores de la pared. Para otras luces Philips Hue, solo tienes que enchufarlas y encenderlas. Simple.

Hue Bridge

Paso 3

Conecta el Hue Bridge

Enchufa el Hue Bridge y se encenderá automáticamente. Conéctalo a tu enrutador Wi-Fi usando el cable de red proporcionado. Espera a que se enciendan las tres luces y estarás listo para comenzar.

Hue App

Paso 4

Descarga la Philips Hue App

Dirígete a la App Store o a la Google Play Store y descarga la aplicación. Asegúrate de que tu teléfono esté conectado a la misma red Wi-Fi que el Hue Bridge. ¡Busca tus luces Hue en la aplicación y disfrútalas!

Explora la aplicación

Consejos útiles para empezar

Consejo de control

No olvides el interruptor de pared

Asegúrate de que los interruptores se mantengan encendidos para mantener la conexión con las luces Philips Hue. También puedes colocar el Hue Dimmer switch junto al interruptor existente o sobre este, de modo que nunca apagues la alimentación.

Consejo relacionado con las habitaciones

Empieza en la sala o en la habitación

Familiarízate con las posibilidades de Philips Hue. Al empezar te recomendamos que elijas la zona que más te atraiga, por ejemplo, la sala o la habitación. Siempre puedes expandir el sistema a otras habitaciones y disfrutarlo aún más.

 

Familia Hue

Conoce a la familia

Ya sea para la sala, el baño o el patio trasero, Philips Hue tiene la luz perfecta.

Hue-ondersteuning

Estamos aquí para ayudarte

¿Tienes alguna pregunta o requieres asistencia? Estamos aquí para ayudarte, desde nuestra sección de preguntas frecuentes y videos informativos hasta nuestra asistencia telefónica o por correo electrónico.

*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo