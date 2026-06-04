Controla las luces con tu teléfono

Philips Hue Apps oficiales

Nuestras aplicaciones de iluminación inteligente se pueden descargar gratis, son fáciles de usar y ofrecen todas las funciones que te encantan en el sistema Philips Hue.

Hue App

Hue App

Controla todas tus luces Philips Hue, ya sea que uses un Hue Bridge o Bluetooth. La aplicación principal del sistema Philips Hue te permite encender y apagar las luces, crear automatizaciones y temporizadores, sincronizar las luces con tu televisión y música, controla tu sistema de seguridad de hogar inteligente e incluso actualiza el sistema Bluetooth, agregando un Hue Bridge.

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aplicación de escritorio Sync

Aplicación de escritorio de Hue Sync

La aplicación de escritorio Hue Sync se creó especialmente para computadoras. Una de las favoritas de los jugadores, esta aplicación combina las luces Philips Hue con capacidad de color con lo que sea que estés jugando en la pantalla de la computadora.

Descargar en la App Store

Mac Big Sur y posterior

Descargar en la tienda Windows

Windows 10 (x64)

Hue Sync solo está disponible para descarga en PC

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Pantalla de la Philips Hue Sync TV app en la televisión de la sala

Hue Sync TV app

Sincroniza las luces de tu cine en casa con cualquier cosa que veas en la televisión, sin importar cómo lo reproduzcas, con la aplicación Hue Sync TV. Disponible en televisiones Samsung 2022 y más recientes.1

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Cómo funciona Hue

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Lo que Hue puede hacer

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1. Disponible en televisiones Samsung QLED 2022 recientes y 2022 en la gama Q60 o más alta (compatible para Q700 próximamente). Si tu televisión es compatible con la Hue Sync TV app, aparecerá cuando la buscas en las aplicaciones. De manera alternativa, verifica las especificaciones del producto en tu modelo de televisión en www.samsung.com.