Crea un hogar inteligente que responda a todas tus órdenes: solo tienes que decirlo.
Philips Hue y el Asistente de Google
Asistente de Google más inteligente y brillante
Saca el máximo partido a tu hogar inteligente
Ya sea para encender las luces o relajarte para dormir bien, Philips Hue y Asistente de Google se unen para ayudarte a que tu hogar inteligente trabaje para ti.
Controla las luces con tu voz
Utiliza el Asistente de Google para controlar tus luces Philips Hue -o incluso tu caja de sincronización Hue- con tu voz.
Duerme más tranquilo, despierta naturalmente
Utiliza los comandos para despertar y dormir de forma placentera para automatizar las luces de tu habitación. Regula suavemente las luces a la hora de acostarte u obtén un amanecer personal que te despertará de forma natural.
Elige cómo configurar tu sistema
Descubre todas las posibilidades de la iluminación inteligente con Bridge. ¿No hay espacio para un Bridge? Obtén hasta 10 luces en una habitación con Bluetooth.
Obtén Google Nest
Visita Google Store para encontrar bocinas y pantallas compatibles con el Asistente de Google, como Google Nest Mini, Google Nest Hub y Google Nest Hub Max.