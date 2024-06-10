Philips Hue + Spotify

Es el primero de su tipo: una profunda integración de música e iluminación que permite que la vista y el sonido se entrelacen. Vincula tus cuentas de Philips Hue y Spotify para que tus luces reaccionen a cualquier canción.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Sumérgete en la música

Mira tu música cobrar vida

Ya sea que se esté relajando con la música ambiental o canalizando su estrella de rock interior, tu música se convierte en una experiencia que escucha, mira y siente.

Configura Philips Hue + Spotify

Solo necesitas algunas cosas para usar Philips Hue + Spotify: un Hue Bridge, luces compatibles con colores y cualquier dispositivo de audio.

Dispositivo móvil que muestra la pantalla de creación del área de entretenimiento en la Hue app

Crea tu espacio

Necesitarás luces con capacidad de color agrupadas en un área de Entretenimiento en la Philips Hue app. ¿Aún no tienes un área de Entretenimiento? Puedes configurarlo cuando vincules tus cuentas.

Dispositivo móvil que muestra la pantalla de configuración de Philips Hue + Spotify en la Hue app

Vincula tus cuentas

Abre la pestaña Sincronizar en la Philips Hue app y sigue las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en las cuentas de Philips Hue y Spotify.

Dispositivo móvil que muestra la pestaña Sincronización en la Hue app

Mira los sonidos

Toca Iniciar sincronización en la pestaña Sincronización y comienza a escuchar una canción o una lista de reproducción en cualquier dispositivo que donde hayas iniciado sesión en tu cuenta de Spotify: un teléfono, una tableta o incluso tu computadora.

Una sinfonía de luz y sonido

La iluminación inteligente de Philips Hue y la música de Spotify están en perfecta armonía. Aprovecha al máximo tu música y cambia la forma como la experimentas.

Una lámpara inteligente sobre una mesa de luz con dispositivo móvil que muestra la pestaña Sincronización en la Hue app

Integración profunda

Philips Hue genera guiones de luz para reflejar el ritmo de la música y, con Spotify, el algoritmo es aún más avanzado. Los guiones ligeros se ajustan perfectamente a cada canción, coincidiendo con el género, el estado de ánimo y la métrica.

Lámpara de pie inteligente con dispositivo móvil que muestra la galería de escenas Hue en la Hue app

Personaliza la forma como sincronizas

Afina tu experiencia ajustando la intensidad, el brillo e incluso la paleta de colores de las luces. Tu música es personal, por lo que tus luces también deberían serlo. 

Altavoz inteligente en la mesita de noche

Usa cualquier dispositivo de audio

Ningún sistema de sonido es muy pequeño para Philips Hue + Spotify. Úsalo con un sistema de sonido envolvente completo o relájate con los audífonos conectados a tu teléfono.

Explora la sincronización con la música
Bedroom being lit up by atmospheric smart lighting

Funciona con luces compatibles con color Philips Hue

Crea un área de Entretenimiento con las luces inteligentes que te encantan. Philips Hue + Spotify requiere luces Philips Hue White and Color Ambiance y un Hue Bridge. 

Compra la colección
Dormitorio con lámparas de mesa y focos inteligentes con un dispositivo móvil que muestra la pestaña Sincronización en la Hue app

Obtén Spotify

Philips Hue + Spotify funciona con cuentas de Spotify gratuitas o de pago. Crea una cuenta de Spotify, descarga la aplicación para tu teléfono o computadora y comienza a disfrutar la enorme biblioteca de canciones y listas de reproducción. 

Ir a Spotify
Colección de bombillas Philips Hue, Hue Bridge y foco inteligente

Se requieren luces de color y Hue Bridge

Para ver cómo las luces reaccionan a la música, necesitas luces inteligentes Philips Hue compatibles con color y un Hue Bridge. 

Vea cómo funciona

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Preguntas y respuestas

¿La integración con Philips Hue + Spotify funciona con todos los productos Philips Hue?

¿Cuál es la diferencia entre Philips Hue + Spotify y el modo Música de la Philips Hue Play HDMI sync box?

¿Cuál es la diferencia entre la integración de Philips Hue + Spotify y las aplicaciones de terceros?

¿Qué tipos de cuentas de Spotify son compatibles con Philips Hue + Spotify?

¿Puedo usar Philips Hue + Spotify sin una cuenta de Spotify?

¿Los usuarios necesitan una cuenta Spotify Premium para conectar Philips Hue con Spotify en la Philips Hue app?

¿Cómo puedo conectar Philips Hue con Spotify?

¿Puedo usar asistentes de voz para controlar Philips Hue + Spotify?

¿Qué versión de la Hue app necesito para usar Philips Hue + Spotify?

Colección de bombillas Philips Hue, Hue Bridge y foco inteligente

Obtener asistencia

Siempre estamos dispuestos a ayudar. Si necesitas más ayuda para emparejar Philips Hue y Spotify, consulta más preguntas y respuestas o ponte en contacto con nosotros.

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