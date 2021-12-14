Signify garantiza que los componentes de hardware de este dispositivo estarán libres de defectos de material y mano de obra por un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra, a menos que se indique un período diferente en el embalaje del producto, esto basado en un tiempo promedio de uso de 3 horas por día / 7 días por semana, siempre y cuando se use como instruido (el "Período de garantía"). No obstante lo anterior, el Período de garantía para todos los productos con certificación Energy Star es de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada solo se aplica a los componentes de hardware contenidos en el embalaje original. Esta garantía limitada no se aplica a ningún software, incluso si este se encuentra empaquetado o vendido con los componentes de hardware. Signify no garantiza que el uso de este dispositivo sea ininterrumpido o esté libre de errores.
Si este dispositivo no cumple con esta garantía, Signify le enviará, a su completa discreción, un producto de reemplazo o le reembolsará el precio de compra original al recibir el producto devuelto, junto con el recibo de compra y prueba de compra.
Llame a nuestro número 1-800-555-0050 sin cargo o escríbanos (dirección indicada en el paquete) para averiguar cómo devolver el dispositivo. Esta garantía limitada no cubre los productos que han sido sujetos a accidente, negligencia, abuso, mal uso o casos fortuitos y fuerza mayor. EL REEMPLAZO O REEMBOLSO SON SUS ÚNICOS RECURSOS. SALVO AL GRADO PROHIBIDO POR LAS LEYES APLICABLES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS SE LIMITAN EN DURACIÓN A LA MISMA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES SE EXCLUYE AQUÍ DE MODO EXPRESO. Algunos estados o provincias no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, es posible que esta limitación o exclusión no aplique en su caso.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra. Esta garantía limitada está sujeta y podrá ser supervisada por nuestra política de Fin de Apoyo al grado que Signify decida terminar el soporte para este dispositivo en concordancia con su política de Fin de Apoyo, disponible aquí:
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