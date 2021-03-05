Nuestro objetivo es el de ofrecer a los visitantes de nuestro sitio web la información más relevante para ellos. Por lo tanto, nos esforzaremos por adaptar nuestro sitio lo máximo posible para cada visitante. Y lo haremos no solo a través del contenido de nuestro sitio web, sino también a través de los anuncios mostrados.
Para posibilitar la realización de estas adaptaciones, intentamos obtener una visión general de sus posibles intereses en función de los sitios web de Signify que visita para desarrollar un perfil segmentado. En función de estos intereses, adaptamos el contenido y los anuncios de nuestro sitio web para varios grupos de clientes. Por ejemplo, es posible que según su comportamiento de navegación, tenga intereses similares a los "hombres de 30 a 45 años, casados con hijos e interesados en la categoría de fútbol". Sin duda, a este grupo se le mostrarán diferentes anuncios que al segmento de "mujeres de 20 a 30 años, solteras e interesadas en la categoría de viajes".
Los terceros que establecen cookies a través de nuestro sitio web también pueden intentar descubrir de este modo cuáles son sus intereses. En este caso, la información sobre su visita actual a nuestro sitio web puede combinarse con información de visitas previas a sitios web que no son los nuestros.
Incluso si no se utilizan estas cookies, tenga en cuenta que se le mostrarán anuncios en nuestro sitio. No obstante, estos anuncios no estarán personalizados en función de sus intereses.
Estas cookies permiten lo siguiente:
- Que los sitios web registren su visita y, como resultado, evalúen sus intereses
- Comprobar si ha hecho clic en un anuncio
- Transferir información sobre su comportamiento de navegación a otros sitios web
- Utilizar servicios de terceros para mostrarle anuncios
- Mostrar anuncios más interesantes en función de su uso de las redes sociales