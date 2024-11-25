Cuentas de Philips Hue

Cuentas de Philips Hue

Una parte esencial de Philips Hue, tu cuenta garantiza que solo tu y quienes autorices tengan acceso a su sistema. 

Tu privacidad es nuestra prioridad

Una cuenta de Philips Hue es una forma segura de identificar al propietario del sistema Philips Hue. Te permite administrar qué usuarios y aplicaciones tienen acceso a tus productos. Pronto tendrás que crear una cuenta de Philips Hue. ¿Quieres saber más sobre cómo administraremos tus datos? Lee el Aviso de privacidad

 

La aplicación Hue mostrando la pantalla Administrar miembros

Gestionar el acceso de los usuarios

Ve ¡y controla! quién tiene acceso a tu sistema Philips Hue, ya sea una aplicación, un ecosistema inteligente o un usuario. Ajusta los permisos según lo que desees que controle ese usuario: solo las luces, las luces y los dispositivos de seguridad, o todo.

Ilustración de un candado

Añade una capa extra de seguridad

Las cuentas nos brindan una forma más sólida de identificar al propietario de un sistema Philips Hue. Incluso puedes configurar la autenticación de dos factores al iniciar sesión en tu cuenta.

Un hombre en la aplicación Hue en un lado de la imagen y una casa en el otro

Control de las luces desde cualquier lugar

Con una cuenta y un Bridge, tendrás acceso al control Out of home. Enciende y apaga las luces, revisa el sistema Seguridad o ajusta la configuración en Philips Hue app desde cualquier lugar.

Controla varios puentes Hue con la cuenta Hue

Controla varios Bridge

¿Tienes más de un Bridge? En el transcurso del año podrás agregar varios dispositivos Bridge a una cuenta y ordenarlos en varios Hogares para mantener organizado el sistema.

Comparar permisos de usuario

Hay cuatro tipos de permisos que puedes asignar a los usuarios de tu cuenta de Philips Hue. No importa qué permisos tengas, siempre podrás controlar las luces, incluso cuando no haya Internet.

Iluminación

Seguridad: básica

Seguridad: avanzada

Admin

Controlar luces sin internet

Agrega o elimina luces, sensores e interruptores¹

Crea, edita, elimina Habitaciones y Zonas

Crear, editar y eliminar automatizaciones

Sincronización: vincular la aplicación a Spotify

Sincronización: iniciar o detener

Seguridad: armar o desarmar el sistema

Seguridad: ver la señal en directo y los clips de video de la cámara

Seguridad: ver la cronología de eventos

Seguridad: recibir notificaciones

Seguridad: administrar la configuración de la cámara

Seguridad: suscribirse a un plan

Seguridad: eliminar dispositivos de seguridad

Agregar o quitar puente

Crea, renombra, elimina Inicio

Administrar permisos de usuario

Qué puedes hacer con las cuentas Philips Hue

La aplicación Hue mostrando la pestaña Sincronizar con Spotify

Philips Hue + Spotify

Vincula tus cuentas de Philips Hue y Spotify para ver cómo reaccionan tus luces a la música. Usa la pestaña Sincronizar de la aplicación Hue para empezar y transforma la habitación en un concierto personal.

Descubre Philips Hue + Spotify
Google Nest mini, Apple HomePod mini y Amazon Echo dot sobre fondo blanco.

Asistentes para el hogar inteligentes

Conecta tu cuenta de Philips Hue a un asistente para el hogar inteligente y deja que tus luces reaccionen a tus órdenes. Diles lo que tienen que hacer y lo harán, ¡mira, sin manos!

Descubre el control por voz
Seguridad para el hogar inteligente

Seguridad para el hogar inteligente

Obten acceso a Philips Hue Seguridad, nuestra colección de productos y funciones de seguridad inteligente para el hogar.

Preguntas y respuestas

¿Cómo puedo crear una cuenta de Hue?

Si me registro en una cuenta de Hue, ¿qué ocurre con la información que facilite?

¿Puedo utilizar mi cuenta de Hue en varios dispositivos?

¿Qué información requiere una cuenta de Hue?

¿Es necesaria la autenticación de doble factor para iniciar sesión en una cuenta de Hue?

¿Recibiré comunicaciones de marketing una vez que me registre en una cuenta de Hue?

1 Si un dispositivo forma parte de un sistema Philips Hue Secure, solo un usuario con permisos de Seguridad: avanzada o Administrador puede eliminarlo.