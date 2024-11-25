Cuentas de Philips Hue

Una parte esencial de Philips Hue, tu cuenta garantiza que solo tu y quienes autorices tengan acceso a su sistema.
Tu privacidad es nuestra prioridad
Una cuenta de Philips Hue es una forma segura de identificar al propietario del sistema Philips Hue. Te permite administrar qué usuarios y aplicaciones tienen acceso a tus productos. Pronto tendrás que crear una cuenta de Philips Hue. ¿Quieres saber más sobre cómo administraremos tus datos? Lee el Aviso de privacidad
Gestionar el acceso de los usuarios
Ve ¡y controla! quién tiene acceso a tu sistema Philips Hue, ya sea una aplicación, un ecosistema inteligente o un usuario. Ajusta los permisos según lo que desees que controle ese usuario: solo las luces, las luces y los dispositivos de seguridad, o todo.
Añade una capa extra de seguridad
Las cuentas nos brindan una forma más sólida de identificar al propietario de un sistema Philips Hue. Incluso puedes configurar la autenticación de dos factores al iniciar sesión en tu cuenta.
Control de las luces desde cualquier lugar
Con una cuenta y un Bridge, tendrás acceso al control Out of home. Enciende y apaga las luces, revisa el sistema Seguridad o ajusta la configuración en Philips Hue app desde cualquier lugar.
Controla varios Bridge
¿Tienes más de un Bridge? En el transcurso del año podrás agregar varios dispositivos Bridge a una cuenta y ordenarlos en varios Hogares para mantener organizado el sistema.
Comparar permisos de usuario
Hay cuatro tipos de permisos que puedes asignar a los usuarios de tu cuenta de Philips Hue. No importa qué permisos tengas, siempre podrás controlar las luces, incluso cuando no haya Internet.
Controlar luces sin internet
Agrega o elimina luces, sensores e interruptores¹
Crea, edita, elimina Habitaciones y Zonas
Crear, editar y eliminar automatizaciones
Sincronización: vincular la aplicación a Spotify
Sincronización: iniciar o detener
Seguridad: armar o desarmar el sistema
Seguridad: ver la señal en directo y los clips de video de la cámara
Seguridad: ver la cronología de eventos
Seguridad: recibir notificaciones
Seguridad: administrar la configuración de la cámara
Seguridad: suscribirse a un plan
Seguridad: eliminar dispositivos de seguridad
Agregar o quitar puente
Crea, renombra, elimina Inicio
Administrar permisos de usuario
Qué puedes hacer con las cuentas Philips Hue
Philips Hue + Spotify
Vincula tus cuentas de Philips Hue y Spotify para ver cómo reaccionan tus luces a la música. Usa la pestaña Sincronizar de la aplicación Hue para empezar y transforma la habitación en un concierto personal.
Asistentes para el hogar inteligentes
Conecta tu cuenta de Philips Hue a un asistente para el hogar inteligente y deja que tus luces reaccionen a tus órdenes. Diles lo que tienen que hacer y lo harán, ¡mira, sin manos!
Seguridad para el hogar inteligente
Obten acceso a Philips Hue Seguridad, nuestra colección de productos y funciones de seguridad inteligente para el hogar.
Preguntas y respuestas
¿Cómo puedo crear una cuenta de Hue?
¿Cómo puedo crear una cuenta de Hue?
Si me registro en una cuenta de Hue, ¿qué ocurre con la información que facilite?
Si me registro en una cuenta de Hue, ¿qué ocurre con la información que facilite?
¿Puedo utilizar mi cuenta de Hue en varios dispositivos?
¿Puedo utilizar mi cuenta de Hue en varios dispositivos?
¿Qué información requiere una cuenta de Hue?
¿Qué información requiere una cuenta de Hue?
¿Es necesaria la autenticación de doble factor para iniciar sesión en una cuenta de Hue?
¿Es necesaria la autenticación de doble factor para iniciar sesión en una cuenta de Hue?
¿Recibiré comunicaciones de marketing una vez que me registre en una cuenta de Hue?
¿Recibiré comunicaciones de marketing una vez que me registre en una cuenta de Hue?
1 Si un dispositivo forma parte de un sistema Philips Hue Secure, solo un usuario con permisos de Seguridad: avanzada o Administrador puede eliminarlo.