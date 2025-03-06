Philips Hue y LG

Deja que tus luces reaccionen al contenido de la pantalla de tu televisor LG con la aplicación Hue Sync TV.

Hombre y mujer sentados en un sofá delante de un televisor LG con iluminación Hue púrpura y azul

Sync TV app en televisores LG

Sincroniza tus luces Hue con lo que veas en tu televisor LG.

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Cómo sincronizar con tu televisor LG

Hue Play gradient lightstrip, Bridge y bulbo sobre un fondo blanco

Comprueba la compatibilidad

La Sync TV app es compatible con los televisores LG de 2024 en adelante con webOS24 o superior. Si tu televisor es compatible con la aplicación, aparecerá cuando la busques en Aplicaciones.

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TV LG montada en la pared con tres luces inteligentes Hue

Configura tu sistema Hue

Necesitarás al menos una luz Philips Hue con capacidad de color y el Bridge Philips Hue para sincronizar tus luces con tu televisor LG.

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Descarga la aplicación en tu televisor, configúrala y ¡prepárate para sincronizar!

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Las mejores luces para sincronizar

Hue Play gradient lightstrip 55"

Hue Play gradient lightstrip 55"

Hue Play gradient lightstrip de 75" y más grande

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Bridge Hue

Bridge Hue

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

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Paquete doble de barra de luz Play

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Hue Play gradient lightstrip 65"

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Luminaria de pie Gradient Signe

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Tubo de luz gradiente Play compacto

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TV LG colgada en la pared del salón rodeada de luces de colores

LG

LG lleva más de 60 años ofreciendo a sus usuarios productos, servicios y prestaciones de alta calidad, incluidos los destinados a hogares inteligentes.

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Preguntas y respuestas

¿Qué televisores LG son compatibles con la aplicación Hue Sync TV?

Compatibilidad de los productos Hue para la LG TV app

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