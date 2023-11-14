Matter se basa en los principios de simplicidad, confiabilidad, interoperabilidad y seguridad. Es un sello de aprobación que los dispositivos basados en este protocolo funcionarán juntos sin problemas, tanto ahora como en el futuro.
Philips Hue y Matter
Philips Hue Bridge es compatible con Matter
Philips Hue Bridge desbloquea todo, incluido Matter. Philips Hue Bridge se ha actualizado para ser compatible con Matter, lo que significa que las luces y los accesorios Hue Bridge automáticamente también son compatibles con Matter.¹
Se integra fácilmente con otros dispositivos de hogar inteligente
Puedes conectar todos los favoritos: Amazon Alexa, Apple Home y Google Assistant, además de otros dispositivos y aplicaciones de hogar inteligente compatibles con Matter, incluidos los que vendrán en el futuro.
Un líder en iluminación inteligente
Philips Hue y nuestra compañía matriz, Signify, son miembros de la junta directiva de Connectivity Standard Alliance (anteriormente conocida como Zigbee Alliance). Como miembro activo del comité directivo de Matter, hemos contribuido al desarrollo, las pruebas y la estandarización de este nuevo estándar.
Qué necesitas
¿Ya tienes un Philips Hue Bridge? ¡Entonces ya está todo listo! Obtendrás la actualización de software que habilita Matter automáticamente, por lo que no necesitas nada adicional.
Todos los productos Philips Hue, incluidos los nuevos y los existentes, funcionarán con Matter si se conectan a través de Philips Hue Bridge.²
Preguntas y respuestas
¿Cuáles son los beneficios de Matter?
¿Qué productos Hue funcionan con Matter?
¿Necesito un Philips Hue Bridge para conectar mis dispositivos a través de Matter?
¿Cómo me conecto con Matter?
¿Hay algún requisito de hardware para usar Matter con Philips Hue?
¿Las integraciones de mi hogar inteligente funcionarán más rápido con Matter?
- La Philips Hue Play HDMI sync box y el dial en el interruptor Tap dial no son compatibles con Matter.
- Debido a que Philips Hue Bridge habilita la compatibilidad con Matter, los productos conectados a través de Bluetooth no se pueden usar con Matter.
*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.