Controla tus luces Philips Hue usando el Asistente de Google con docenas de comandos de voz.
¿Qué comandos de voz de Google Home necesitas?
- Enciende todas las luces.
- Apaga todas las luces.
- ¿Qué luces están encendidas en la sala?
- ¿Qué luces están encendidas en la cocina?
- Regula la intensidad de las luces en el pasillo.
- Pon las luces a dormir.
- Enciende las luces.
- Activa Relájate en el estudio.
- Activa Leer en el estudio.
Philips Hue trabaja con Ok Google para el control por voz de sus luces. Solo di "Ok Google" y reemplaza estos ejemplos con tu propia configuración de luz y habitación personal.
Comandos de color de Google Home
- Haz que la sala sea color azul claro.
- Ajusta las luces de la sala familiar en color dorado.
- Haz que mis luces sean de color verde lima.
- Ajusta las luces de la sala familiar en color morado.
- Haz que la lámpara de mesa al lado de mi cama sea de color rosa.
- Haz que la cocina sea color naranja claro.
Hay docenas de otros nombres de colores que puedes usar, entre los que se incluyen carmesí, salmón, naranja, amarillo, verde, turquesa, cian, azul cielo, azul, morado, rosa y lavanda.
Comandos suaves de sueño y para despertar
- Enciende Despertar de forma placentera.
- Despiértame a las 7 a. m. Este comando configura una alarma matutina que activa las luces para que comiencen a iluminarse gradualmente 30 minutos antes.
- Despiértame los días laborales a las 7 a. m.
- Apaga Despertar de forma placentera.
- Pon las luces a dormir.
- Enciende las luces.
- Enciende las luces en la habitación de Brian.
- Apaga las luces en la habitación de Cindy.
La función Dormir y despertar de forma placentera está inspirada en los efectos de la luz en tu ciclo de sueño. Puedes configurar tu amanecer o atardecer personal simplemente pidiéndoselo al asistente de Google. Por el momento, Despertar placentero con sincronización de alarma no es compatible con dispositivos móviles.