Asistencia
Clear glass globe-shaped smart filament bulb with visible spiral filament, black base, and matte silver screw fitting.

Globo G25 - Foco inteligente E26

Logra la acentuación que deseas con una luz globo LED redonda con un diseño de filamento espiral. Con un estilo vintage, pero tecnología moderna, las luces de filamento pueden hacer lo mismo que cualquier otra luz inteligente, incluso atenuar y aumentar el brillo.

Características destacadas del producto

  • Filamento White
  • Compatible con Bluetooth
  • Hue Bridge activado
  • Luz vintage de tonalidad blanca suave
  • Control instantáneo mediante Bluetooth
  • Control mediante aplicación o voz*
  • Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
