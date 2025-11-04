Globo G25 - Foco inteligente E26
Logra la acentuación que deseas con una luz globo LED redonda con un diseño de filamento espiral. Con un estilo vintage, pero tecnología moderna, las luces de filamento pueden hacer lo mismo que cualquier otra luz inteligente, incluso atenuar y aumentar el brillo.
Características destacadas del producto
- Filamento White
- Compatible con Bluetooth
- Hue Bridge activado
- Luz vintage de tonalidad blanca suave
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
