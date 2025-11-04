Paquete de 1 foco estándar con filamento A19 E26
Dale a tus luces estándar un estilo vintage con esta lámpara LED atenuable con un diseño de filamento espiral. Con un estilo vintage, pero tecnología moderna, las lámparas de filamento pueden hacer lo mismo que cualquier lámpara inteligente, incluso atenuar y aumentar el brillo.
Características destacadas del producto
- Filamento White
- Compatible con Bluetooth
- Hue Bridge activado
- Luz vintage de tonalidad blanca suave
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
60x112