Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Filamento Hue White Paquete de 1 foco estándar con filamento A19 E26

Paquete de 1 foco estándar con filamento A19 E26

Dale a tus luces estándar un estilo vintage con esta lámpara LED atenuable con un diseño de filamento espiral. Con un estilo vintage, pero tecnología moderna, las lámparas de filamento pueden hacer lo mismo que cualquier lámpara inteligente, incluso atenuar y aumentar el brillo.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • Filamento White
  • Compatible con Bluetooth
  • Hue Bridge activado
  • Luz vintage de tonalidad blanca suave
  • Control instantáneo mediante Bluetooth
  • Control mediante aplicación o voz*
  • Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Ver todas las especificaciones del producto
Find your product manual

Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    60x112

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Servicio

Especificaciones técnicas

La luz

El interruptor

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro