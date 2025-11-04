ST19 Edison - Foco inteligente E26
Con diseño alargado y un estilo vintage, esta luz LED Edison con un diseño de filamento espiral y compatible con Bluetooth, puede llamar la atención en cualquier habitación. Con un estilo vintage, pero tecnología moderna, las luces de filamento pueden hacer lo mismo que cualquier otra luz inteligente, incluso atenuar y aumentar el brillo.
Características destacadas del producto
- Filamento White
- Compatible con Bluetooth
- Hue Bridge activado
- Luz vintage de tonalidad blanca suave
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
131x2