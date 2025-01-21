*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
Dimmer Switch Hue (último modelo)
Baja o aumenta el brillo de la habitación, alterna escenas de luz u obtén la mejor iluminación de acuerdo con la hora del día. El Hue Dimmer switch se fija a paredes o superficies magnéticas, pero también puede usarse como un control remoto en cualquier lugar de la casa.
Características destacadas del producto
- Instalación sin cables
- Regulación de intensidad simple
- Funciona con baterías
- Instálalo donde desees
- Fácil acceso a escenas de luz
Controla las luces al instante
Controla las luces inteligentes Philips Hue al instante con el Dimmer Switch Hue. Con solo tocar un botón, todos en la casa pueden bajar o aumentar el brillo en la habitación, encender y apagar las luces o establecer escenas de luz de manera instantánea.
Instalación fácil e inalámbrica
El diseño inalámbrico y a baterías del Dimmer Switch Hue te permite montarlo en cualquier lugar con la cinta adhesiva incluida. Retira el interruptor de la placa de pared y úsalo como un control remoto o fíjalo a una superficie magnética.
Establece escenas con solo tocar un botón.
Alterna entre las cuatro combinaciones de luz predeterminadas: Lectura, Relajo, Energía y Concentración, con solo presionar el botón Hue. Emparéjalo con un Bridge Hue para personalizar el interruptor cuando añadas tus escenas de luz favoritas o establezcas la luz perfecta según la hora del día.
Desbloquea el control personalizado
Empareja el Dimmer Switch Hue con un Bridge Hue para controlar cualquier luz, habitación o zona de tu hogar, sin importar dónde se encuentre el interruptor, y personalízalo como quieras.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
sintético