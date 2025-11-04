Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue Dimmer Switch

Dimmer Switch

Enriquezca el sistema con el interruptor de atenuación Philips Hue y disfrute una atenuación inalámbrica sin problemas. El interruptor de pared funciona como un interruptor y regulador de pared normal. Puede instalarlo donde desee con tornillos o cinta adhesiva en la placa posterior del interruptor.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • Hue Bridge activado
  • Instalación inalámbrica
  • Funciona con baterías
Ver todas las especificaciones del producto
Find your product manual

Especificaciones

Medioambiente

  • Humedad de funcionamiento

    5% <H<95% (sin condensación)

  • Temperatura de funcionamiento

    -10 °C-45 °C

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Dimensiones y peso del empaque

Servicio

Especificaciones técnicas

El interruptor

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro