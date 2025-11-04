Dimmer Switch
Enriquezca el sistema con el interruptor de atenuación Philips Hue y disfrute una atenuación inalámbrica sin problemas. El interruptor de pared funciona como un interruptor y regulador de pared normal. Puede instalarlo donde desee con tornillos o cinta adhesiva en la placa posterior del interruptor.
Características destacadas del producto
- Hue Bridge activado
- Instalación inalámbrica
- Funciona con baterías
Especificaciones
Medioambiente
Humedad de funcionamiento
5% <H<95% (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento
-10 °C-45 °C