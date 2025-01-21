Smart plug Hue
Este pequeño y sencillo accesorio te permite convertir cualquier iluminación (incluso en la que no puedas colocar una luz Hue) en una iluminación inteligente que puedas controlar mediante la aplicación Hue o mediante control de voz. Usa Bluetooth para lograr un control de luz instantánea o conéctalo al Bridge Hue para desbloquear más características.
Características destacadas del producto
- Compatible con Bluetooth
- Hue Bridge activado
- Agrega cualquier luz al sistema Hue
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Diseño compacto discreto
El enchufe inteligente de Philips Hue se ha diseñado para fundirse con el ambiente. Pequeño, blanco y con un diseño sutil, el enchufe inteligente le permite incorporar cualquier luz a su sistema Hue sin complicaciones ni cables adicionales.
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
sintético