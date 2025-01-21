Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue Smart plug Hue

Smart plug Hue

Este pequeño y sencillo accesorio te permite convertir cualquier iluminación (incluso en la que no puedas colocar una luz Hue) en una iluminación inteligente que puedas controlar mediante la aplicación Hue o mediante control de voz. Usa Bluetooth para lograr un control de luz instantánea o conéctalo al Bridge Hue para desbloquear más características.

Características destacadas del producto

  • Compatible con Bluetooth
  • Hue Bridge activado
  • Agrega cualquier luz al sistema Hue
  • Control instantáneo mediante Bluetooth
  • Control mediante aplicación o voz*
  • Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Diseño compacto discreto

Diseño compacto discreto

El enchufe inteligente de Philips Hue se ha diseñado para fundirse con el ambiente. Pequeño, blanco y con un diseño sutil, el enchufe inteligente le permite incorporar cualquier luz a su sistema Hue sin complicaciones ni cables adicionales.

