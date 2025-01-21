Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue Interruptor de pulsación

Interruptor de pulsación

Controla hasta tres habitaciones o una zona con cada botón individual del interruptor selector Tap, disponible en blanco o negro. Gira el selector para atenuar y aumentar el brillo de las luces. Móntalo en la pared, colócalo sobre una superficie magnética o utilízalo como control remoto.

Características destacadas del producto

  • Instalación sin cables
  • Regulación de intensidad simple
  • Funciona con baterías
  • Instálalo donde desees
  • Fácil acceso a escenas de luz
Ver todas las especificaciones del producto
Encuentra un manual de producto
Versatilidad práctica

Versatilidad práctica

Controla todo tu sistema de iluminación inteligente desde cualquier lugar de tu hogar, sin tu teléfono o tableta.

Contrólalo a tu manera

Contrólalo a tu manera

Conecta las luces Philips Hue con el puente y comienza a descubrir las posibilidades infinitas. Controla las luces desde tu smartphone o tablet mediante la Philips Hue app, o agrega los interruptores interiores al sistema para cambiar las luces. Establece alarmas, notificaciones y mucho más para disfrutar la experiencia total de Philips Hue. Philips Hue funciona incluso con Amazon Alexa, Apple Homekit y el Asistente de Google Home, para que puedas controlar las luces con tu voz.

Crea escenas al instante

Crea escenas al instante

Con un elegante diseño mate en blanco y negro, el interruptor inalámbrico Philips Hue Tap te permite crear escenas en cualquier habitación de tu hogar. Programa cada botón para controlar 3 Habitaciones distintas o una Zona, y elige una escena para cada una.

Úsalo a tu manera

Úsalo a tu manera

Monta el interruptor inalámbrico Tap en la pared con su parte trasera adhesiva, conéctalo a cualquier superficie magnética o retíralo de la placa de pared y utilízalo en cualquier lugar de tu hogar como control remoto.

Personaliza cada botón

Elige una Habitación o una Zona diferente (¡y una escena de luz!) para cada botón en la pestaña Configuración de la aplicación Hue.

Gira para regular e iluminar fácilmente

Gira para regular e iluminar fácilmente

Para niveles de iluminación precisos, gira el selector lentamente para atenuar o aumentar la intensidad en incrementos más pequeños. Gíralo más rápido para aumentar o atenuar la luz en la habitación rápidamente.

Úsalo como control remoto o móntalo en la pared

Úsalo como control remoto o móntalo en la pared

Fija el interruptor inalámbrico Tap a la pared con su respaldo adhesivo, colócalo en cualquier superficie magnética o simplemente retíralo de la placa de pared para usarlo como control remoto.

Controla varias Habitaciones o Zonas

Deja que cada botón del interruptor controle hasta tres Habitaciones diferentes o una Zona con su propia escena individual, ya sea predefinida o creada por ti.​

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    sintético

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Información del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La luz

El interruptor

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro

*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo