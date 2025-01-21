*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
Interruptor de pulsación
Controla hasta tres habitaciones o una zona con cada botón individual del interruptor selector Tap, disponible en blanco o negro. Gira el selector para atenuar y aumentar el brillo de las luces. Móntalo en la pared, colócalo sobre una superficie magnética o utilízalo como control remoto.
Características destacadas del producto
- Instalación sin cables
- Regulación de intensidad simple
- Funciona con baterías
- Instálalo donde desees
- Fácil acceso a escenas de luz
Versatilidad práctica
Controla todo tu sistema de iluminación inteligente desde cualquier lugar de tu hogar, sin tu teléfono o tableta.
Contrólalo a tu manera
Conecta las luces Philips Hue con el puente y comienza a descubrir las posibilidades infinitas. Controla las luces desde tu smartphone o tablet mediante la Philips Hue app, o agrega los interruptores interiores al sistema para cambiar las luces. Establece alarmas, notificaciones y mucho más para disfrutar la experiencia total de Philips Hue. Philips Hue funciona incluso con Amazon Alexa, Apple Homekit y el Asistente de Google Home, para que puedas controlar las luces con tu voz.
Crea escenas al instante
Con un elegante diseño mate en blanco y negro, el interruptor inalámbrico Philips Hue Tap te permite crear escenas en cualquier habitación de tu hogar. Programa cada botón para controlar 3 Habitaciones distintas o una Zona, y elige una escena para cada una.
Úsalo a tu manera
Monta el interruptor inalámbrico Tap en la pared con su parte trasera adhesiva, conéctalo a cualquier superficie magnética o retíralo de la placa de pared y utilízalo en cualquier lugar de tu hogar como control remoto.
Personaliza cada botón
Elige una Habitación o una Zona diferente (¡y una escena de luz!) para cada botón en la pestaña Configuración de la aplicación Hue.
Gira para regular e iluminar fácilmente
Para niveles de iluminación precisos, gira el selector lentamente para atenuar o aumentar la intensidad en incrementos más pequeños. Gíralo más rápido para aumentar o atenuar la luz en la habitación rápidamente.
Úsalo como control remoto o móntalo en la pared
Fija el interruptor inalámbrico Tap a la pared con su respaldo adhesivo, colócalo en cualquier superficie magnética o simplemente retíralo de la placa de pared para usarlo como control remoto.
Controla varias Habitaciones o Zonas
Deja que cada botón del interruptor controle hasta tres Habitaciones diferentes o una Zona con su propia escena individual, ya sea predefinida o creada por ti.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
sintético