Asistencia
White rectangular contact sensor with a compact design, matte finish, circular accent, and embossed hue text on the surface.

Sensor de contacto seguro

Gana tranquilidad cuando estás en casa o fuera con el sensor de contacto Secure. Colócalo en puertas, ventanas, armarios, cajas fuertes y mucho más con el soporte adhesivo incluido, y recibirás una notificación o incluso se encenderán las luces cuando se abra el sensor.

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Características destacadas del producto

  • Se requiere Hue Bridge
  • Instalación inalámbrica
  • Automatiza tus luces
  • Duración larga de batería
  • Se monta en puertas y ventanas
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Vigila desde cualquier lugar

Vigila desde cualquier lugar

Estés donde estés, puedes vigilar tu casa. Recibe alertas en tiempo real en tu dispositivo móvil cuando se abra un sensor. ¿Algo sospechoso? Activa una alarma de luz con la Hue app. Incluso puedes ver a qué hora se activó el sensor por última vez y si alguien lo ha manipulado.

Activa tus luces

Activa tus luces

Utiliza el sensor de contacto Secure para encender las luces cuando se abra: perfecto para zonas de uso frecuente. Haz que la luz del pasillo se encienda al abrirse la puerta principal, por ejemplo.

Consigue todo con Philips Hue Bridge

Consigue todo con Philips Hue Bridge

Un Bridge ofrece todas las funcionalidades de seguridad de hogar inteligente: alarmas de luz y sonido, la automatización de presencia Mimic y la posibilidad de ampliar el sistema de seguridad o iluminación inteligente de tu casa.

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Hue White

  • Material

    sintético

Características/accesorios adicionales incluidos

Dimensiones y peso del empaque

Servicio

Especificaciones técnicas

El sensor de contacto

El interruptor

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro