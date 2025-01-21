Sensor de contacto seguro
Gana tranquilidad cuando estás en casa o fuera con el sensor de contacto Secure. Colócalo en puertas, ventanas, armarios, cajas fuertes y mucho más con el soporte adhesivo incluido, y recibirás una notificación o incluso se encenderán las luces cuando se abra el sensor.
Características destacadas del producto
- Se requiere Hue Bridge
- Instalación inalámbrica
- Automatiza tus luces
- Duración larga de batería
- Se monta en puertas y ventanas
Vigila desde cualquier lugar
Estés donde estés, puedes vigilar tu casa. Recibe alertas en tiempo real en tu dispositivo móvil cuando se abra un sensor. ¿Algo sospechoso? Activa una alarma de luz con la Hue app. Incluso puedes ver a qué hora se activó el sensor por última vez y si alguien lo ha manipulado.
Activa tus luces
Utiliza el sensor de contacto Secure para encender las luces cuando se abra: perfecto para zonas de uso frecuente. Haz que la luz del pasillo se encienda al abrirse la puerta principal, por ejemplo.
Consigue todo con Philips Hue Bridge
Un Bridge ofrece todas las funcionalidades de seguridad de hogar inteligente: alarmas de luz y sonido, la automatización de presencia Mimic y la posibilidad de ampliar el sistema de seguridad o iluminación inteligente de tu casa.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
sintético