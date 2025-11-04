Sensor de movimiento
Agrega un sensor de movimiento Philips Hue al sistema Philips Hue para controlar las luces de forma automática. Puedes instalar el sensor donde desees en tu hogar porque funciona con batería y es completamente inalámbrico. Tan solo tienes que caminar para que las luces se enciendan.
Características destacadas del producto
- Se requiere Hue Bridge
- Automatiza tus luces
- Instalación inalámbrica
- Funciona con baterías
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Material
sintético