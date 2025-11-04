Asistencia
White square motion sensor with rounded edges, matte finish, central dome sensor and a small circular indicator above it.

Sensor de movimiento

Agrega un sensor de movimiento Philips Hue al sistema Philips Hue para controlar las luces de forma automática. Puedes instalar el sensor donde desees en tu hogar porque funciona con batería y es completamente inalámbrico. Tan solo tienes que caminar para que las luces se enciendan.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • Se requiere Hue Bridge
  • Automatiza tus luces
  • Instalación inalámbrica
  • Funciona con baterías
Ver todas las especificaciones del producto
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Material

    sintético

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Dimensiones y peso del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

La luz

El interruptor

Compatibilidades

Otro