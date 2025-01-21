*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
Smart Button Hue
Este pequeño botón crea un gran impacto. Un solo clic controla las luces, al mantener presionado el botón se regulan o encienden. Mejor aún: las luces se encenderán en nuestro color y brillo recomendado según la hora del día.
Características destacadas del producto
- Se requiere Hue Bridge
- Controla las luces con un click
- Configura la luz según la hora del día
- Funcionalidad personalizada
- Montaje flexible e inalámbrico
Controle las luces con un clic
Un simple clic controla tus luces inteligentes (no se necesitan teléfonos inteligentes). Presiona una vez para encender y apagar las luces, o mantén presionado el botón para regular e iluminarlas. Ya configurado para hacer exactamente lo que necesitas, el botón Philips Hue Smart está listo para usar en cualquier lugar que lo necesites.
Obtenga la luz correcta en el momento correcto
El botón Philips Hue Smart es tan inteligente que sabe exactamente la mejor luz para definir el momento en que lo presiona. Según el momento del día, el botón Smart ajustará el color y el brillo de las luces en la mejor configuración (inspirada en la luz natural exterior). ¿Necesitas un golpe de energía en la mañana o una atmósfera relajante después de un largo día ? Tu botón Smart sabe qué luz es la adecuada.
Funcionalidad personalizada
Personalizar el Philips Hue Smart button es muy sencillo en la app Hue. Ajusta la configuración predeterminada del Hue Smart button para adaptarlo a tus necesidades, ya sea que desees establecer una escena de luz preestablecida o personalizada, controlar todas las luces de una habitación u otras acciones personalizadas.
Montaje flexible e inalámbrico
El botón Philips Hue Smart con tecnología inalámbrica se instala en segundos en cualquier lugar de tu hogar. Reemplaza un interruptor de luz existente con la placa de montaje incluida o usa el minimontaje para colocarla en cualquier superficie. Si prefieres mantenerlo portátil, no hay problema: el Hue Smart button es magnético, así que puedes colocarlo en cualquier superficie magnética, como el refrigerador.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Silicona
sintético