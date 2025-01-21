Obtenga la luz correcta en el momento correcto

El botón Philips Hue Smart es tan inteligente que sabe exactamente la mejor luz para definir el momento en que lo presiona. Según el momento del día, el botón Smart ajustará el color y el brillo de las luces en la mejor configuración (inspirada en la luz natural exterior). ¿Necesitas un golpe de energía en la mañana o una atmósfera relajante después de un largo día ? Tu botón Smart sabe qué luz es la adecuada.