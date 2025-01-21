*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
Sync Box HDMI Play
Sincroniza tus luces inteligentes con el contenido de la pantalla del televisor con Philips Hue Play HDMI Sync Box. Las cuatro entradas de HDMI te permiten conectar los dispositivos multimedia a tu configuración de Hue, logrando una experiencia visual de coloridas luces inteligentes que responden a lo que estás viendo o escuchando.
Características destacadas del producto
- Se requiere un Bridge Philips Hue
- Sincroniza las luces con cualquier dispositivo HDMI
- Compatible con Dolby Vision, HDR10+ y 4K
- Ajusta la intensidad y el brillo
Sincroniza las luces Philips Hue a su pantalla de TV
Crea una experiencia multimedia inmersiva con Philips Hue Play HDMI Sync Box. Simplemente conecta nuestra Sync Box a un dispositivo multimedia HDMI, incluidos dispositivos de streaming, consolas de juegos, decodificadores y mucho más, para ver servicios de streaming como Netflix y Amazon Prime. Las luces se atenuarán, iluminarán y cambiarán de color en sincronía con el contenido de la pantalla del televisor.
Una experiencia en iluminación rápida y eficiente
Logra una experiencia multimedia realmente envolvente sin demoras mientras las luces se sincronizan con tu pantalla de TV al reproducir películas, música o al jugar videojuegos. Disfruta tu contenido favorito como nunca antes con Sync Box.
Funciona con cualquier luz apta para colores de Hue
La Sync Box funciona con todos los focos y lámparas Philips Hue White & Color Ambience. Agrega hasta 10 luces aptas para colores de Philips Hue a tu zona de entretenimiento y observa cómo cada luz responde de manera individual al contenido de tu pantalla de TV para que tus contenidos multimedia cobren vida con iluminación envolvente.
Conecte hasta 4 dispositivos HDMI
La Sync Box cuenta con cuatro entradas HDMI a las que se conectan dispositivos multimedia como consolas de juegos y dispositivos de streaming, lo que le permite sincronizar el contenido de la pantalla del televisor con las luces Philips Hue. El cuadro de sincronización no es compatible con las aplicaciones de SMART TV, ya que el contenido debe pasar primero a través de la Sync Box a través de un dispositivo HDMI.
Fácil de instalar, configurar y usar
A simple setup allows you to easily connect to your Hue Bridge and use your sync box with any TV and HDMI device. Control your entertainment experience and sync box any way you want: with the app, on-product control button, any infrared TV remote, or your voice via Amazon Alexa, Siri, and the Google Assistant.
Personaliza los ajustes en la aplicación
Personaliza tu experiencia multimedia de entretenimiento. Usa la aplicación para cambiar la configuración de luz como el brillo y la velocidad de los efectos y define los ajustes de inicio.
Compatible con formatos de video de alta calidad
Philips Hue Play HDMI Sync Box es compatible con 4K, Dolby Vision, y HDR10+, permitiéndote disfrutar de imágenes con la calidad más alta que puedes obtener en casa, mientras las luces inteligentes de Philips Hue se sincronizan para ofrecerte una iluminación envolvente.
Requiere Hue Bridge
El Bridge Hue*, que es el corazón de tu sistema de iluminación inteligente, conecta tus luces Hue White & Color Ambience a tu aplicación y a la Sync Box, lo que te permite personalizar y guardar la configuración de luz durante la sincronización. *La Sync Box solo es compatible con el Hue Bridge V2 cuadrado.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
sintético
Metal