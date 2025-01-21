Conecte hasta 4 dispositivos HDMI

La Sync Box cuenta con cuatro entradas HDMI a las que se conectan dispositivos multimedia como consolas de juegos y dispositivos de streaming, lo que le permite sincronizar el contenido de la pantalla del televisor con las luces Philips Hue. El cuadro de sincronización no es compatible con las aplicaciones de SMART TV, ya que el contenido debe pasar primero a través de la Sync Box a través de un dispositivo HDMI.