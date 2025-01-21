Timbre inteligente Secure
Mejora la seguridad de tu casa con el timbre inteligente Hue. Recibe alertas sonoras cuando alguien llame al timbre, estés donde estés. Es superfácil de configurar: sólo enchúfalo y elige tu melodía favorita. Funciona perfectamente con tu actual sistema Philips Hue, lo que ayuda a mantener tu casa segura, de día y de noche.
Características destacadas del producto
- Emisión de alertas sonoras en tiempo real cuando tocan el timbre
- Se enchufa en cualquier lugar de la casa
- Compatible con cámaras, timbres y sensores de movimiento Hue
- Con emisión de alarmas sonoras
Fácil de conectar a cualquier toma para uso inmediato, sin cables.
Combina la campanilla con un videoportero Hue para alertas sonoras en toda tu casa y control manos libres y para saber al instante cuándo alguien llama a tu puerta.
Funciona con todos los productos Secure, como cámaras Secure y sensores de movimiento para interiores. Cuando se detecte movimiento en cualquier lugar, oirás una alerta sonora instantánea, para que estés al tanto de lo que ocurre en tu casa.
Activa una alarma sonora y luminosa manual o automáticamente cuando tu sistema Hue Secure esté armado.
Gestiona tu timbre, campanilla y luces Philips Hue desde Hue app, sin tener que recurrir a varias aplicaciones. Recibe notificaciones al instante, personaliza ajustes y mantente conectado en cualquier lugar.
Elige tu tono de llamada, ajusta el volumen, establece horas de silencio o cambia los sonidos según la hora del día. Silencia o reactiva el sonido fácilmente con el control local.
Recibe alertas sonoras en todo momento con Smart Chime. Coloca campanillas en toda la casa para que nunca te pierdas una visita, estés donde estés.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Plástico