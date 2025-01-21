Mejora la seguridad de tu casa con el timbre inteligente Hue. Recibe alertas sonoras cuando alguien llame al timbre, estés donde estés. Es superfácil de configurar: sólo enchúfalo y elige tu melodía favorita. Funciona perfectamente con tu actual sistema Philips Hue, lo que ayuda a mantener tu casa segura, de día y de noche.