*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.
A19 - Foco inteligente E26 - 60 W (paquete de 2)
Ilumina cualquier lugar de tu hogar con iluminación inteligente gracias a estos dos focos LED inteligentes E26 que ofrecen luz blanca suave. Aptos para la mayoría de lámparas empotrables, estos focos ofrecen regulación de intensidad instantánea. Tan brillante como un foco de 60 W.
Características destacadas del producto
- White
- Compatible con Bluetooth
- Hue Bridge activado
- Hasta 806 lúmenes*
- Luz blanca suave
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Luz blanca cómoda y suave
Con un brillo comparable a la de una luz tradicional de 60 W, estas luces proporcionan un nivel adecuado de luz blanca que es lo suficientemente brillante para que puedas leer en el sofá, escuchar música o simplemente relajarte en tu dormitorio.
Controla hasta 10 luces con la aplicación de Bluetooth
Con la aplicación de Bluetooth de Hue, puedes controlar tus luces inteligentes Hue en una sola habitación en tu hogar.Agrega hasta 10 luces inteligentes y contrólalas con un botón desde tu teléfono móvil.
Controla las luces con tu voz*
Philips Hue funciona con Amazon Alexa y con el Asistente de Google cuando está conectado a un dispositivo Google Nest o Amazon Echo compatible. Los comandos de voz simples te permiten controlar varias luces en una habitación o una sola lámpara.
Configura el ambiente indicado con la luz blanca suave
Estas lámparas y luminárias empotrables Hue usan luz blanca suave y permiten una regulación de luces diurnas brillantes a luces nocturnas de baja intensidad, por lo que puedes aportar a tu hogar el nivel indicado de luz cálida cuando lo necesites.
Desbloquea el conjunto completo de funciones de iluminación inteligente con Hue Bridge
Hue Bridge desbloquea las funciones que hacen que la iluminación inteligente sea realmente inteligente: control fuera del hogar, control por voz, iluminación automatizada y mucho más. Agrega un Hue Bridge a la configuración para crear experiencias inmersivas, aprovechar la tecnología que es segura y confiable y más. Hue Bridge es la clave para una iluminación inteligente como nunca antes habías visto.
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x112