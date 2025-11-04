A19 - Foco inteligente E26 - 60 W (paquete de 2)
Aptos para la mayoría de los luminarios, estos dos focos LED inteligentes E26 ofrecen luz fría, luz cálida y todos los tonos intermedios, al igual que atenuación inalámbrica instantánea. Tan brillante como un foco de hasta 60 W.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- Compatible con Bluetooth
- Hue Bridge activado
- Hasta 806 lúmenes*
- Luz blanca de cálida a fría
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x112