Disfruta de una luz blanca cálida a fría en tu hogar con este foco inteligente individual. Usa luz fría para energizarte en la mañana y tonos cálidos para descansar en la noche. Conéctalo al Hue Bridge para desbloquear el control total de la iluminación y las características inteligentes. Tan brillante como un foco de 60 W.