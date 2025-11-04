A19 - Foco inteligente E26 - 60 W
Disfruta de una luz blanca cálida a fría en tu hogar con este foco inteligente individual. Usa luz fría para energizarte en la mañana y tonos cálidos para descansar en la noche. Conéctalo al Hue Bridge para desbloquear el control total de la iluminación y las características inteligentes. Tan brillante como un foco de 60 W.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- Hasta 800 lúmenes*
- 1x foco E26
- Luz blanca de cálida a fría
- Contrólalas con tu voz
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x109