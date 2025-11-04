Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White ambiance A19 - Foco inteligente E26 - 60 W

A19 - Foco inteligente E26 - 60 W

Disfruta de una luz blanca cálida a fría en tu hogar con este foco inteligente individual. Usa luz fría para energizarte en la mañana y tonos cálidos para descansar en la noche. Conéctalo al Hue Bridge para desbloquear el control total de la iluminación y las características inteligentes. Tan brillante como un foco de 60 W.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White ambiance
  • Se requiere Hue Bridge
  • Hasta 800 lúmenes*
  • 1x foco E26
  • Luz blanca de cálida a fría
  • Contrólalas con tu voz
Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    62x109

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Dimensiones y peso del empaque

Consumo de energía

Servicio

Especificaciones técnicas

La luz

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro