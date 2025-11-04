A19 - Foco inteligente E26 - 75 W (paquete de 2)
Obtén luz fría, luz cálida y todos los tonos intermedios con estos dos focos LED inteligentes E26. Equivalente a un foco tradicional de 75 W, ofrece la cantidad perfecta de luz blanca personalizable para iluminar cualquier área de tu hogar.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- Compatible con Bluetooth
- Hue Bridge activado
- Hasta 1055 lúmenes*
- Luz blanca de cálida a fría
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x112