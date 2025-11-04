Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White ambiance A19 - Foco inteligente E26 - 75 W (paquete de 2)

A19 - Foco inteligente E26 - 75 W (paquete de 2)

Obtén luz fría, luz cálida y todos los tonos intermedios con estos dos focos LED inteligentes E26. Equivalente a un foco tradicional de 75 W, ofrece la cantidad perfecta de luz blanca personalizable para iluminar cualquier área de tu hogar.

Características destacadas del producto

  • White ambiance
  • Compatible con Bluetooth
  • Hue Bridge activado
  • Hasta 1055 lúmenes*
  • Luz blanca de cálida a fría
  • Control instantáneo mediante Bluetooth
  • Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
