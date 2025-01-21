Configura las combinaciones de luz ideales para tus actividades diarias

Haz que tu día sea más fácil y placentero con las cuatro combinaciones de luz predeterminadas diseñadas especialmente para realizar tus labores cotidianas: Energize, Concentrate, Read y Relax. Las dos escenas de tonos fríos, Energize y Concentrate, te ayudan a ponerte en movimiento por las mañanas y a mantenerte enfocado, y las dos escenas más cálidas, Read y Relax, ayudan a propiciar un momento de lectura en comodidad o a calmar una mente atareada.