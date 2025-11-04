Colgante Muscari
Obtén la mejor iluminación y el ambiente más adecuado para cada momento, desde un blanco cálido hasta una luz diurna fría, con la lámpara colgante LED Muscari de ambientación Philips Hue White. Esta lámpara te ayudará a dormir y despertar poco a poco, así como a llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- Dimmer Switch Hue incluido
- LED integrado
- Aluminio
- Control inteligente con Bridge Hue*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Champagne oro
Material
Metal