Empotrado 4 pulg.
Agrega una luz empotrada de 4 pulgadas Hue White Ambiance con luz blanca cálida a fría para darte la mejor iluminación para tus rutinas diarias. Control instantáneo a través de Bluetooth en una habitación o en combinación con un Hue Bridge para desbloquear todo el conjunto de funciones de iluminación inteligente. Esta elegante luz descendente empotrada es fácil de instalar en cualquier luminaria empotrada de base media E26.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- LED integrado
- Adaptador de toma de corriente E26 incluido
- Control por Bluetooth vía aplicación
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Metal