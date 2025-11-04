Agrega una luz empotrada de 4 pulgadas Hue White Ambiance con luz blanca cálida a fría para darte la mejor iluminación para tus rutinas diarias. Control instantáneo a través de Bluetooth en una habitación o en combinación con un Hue Bridge para desbloquear todo el conjunto de funciones de iluminación inteligente. Esta elegante luz descendente empotrada es fácil de instalar en cualquier luminaria empotrada de base media E26.