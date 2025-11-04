Espejo de tocador iluminado de baño
Haz que tus rutinas matutinas y vespertinas sean mejores con el espejo iluminado de baño Adore, un espejo de baño redondo rodeado por un círculo de luz blanca cálida a fría. Conéctalo al Hue Bridge para usar el control inteligente.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- Dimmer Switch Hue incluido
- White
- Control inteligente con Bridge Hue*
- Contrólalas con la voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Metal