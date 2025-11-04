Foco individual E12
El estilo clásico y las características de iluminación inteligente modernas se combinan en el foco de candelabro inteligente E12 de Philips Hue White Ambiance. Miles de tonos de luz blanca, que van de cálido a frío, ofrecen iluminación para cada momento del día: azules fríos para la mañana, tonos dorados para la tarde, y más. Contrólalo instantáneamente mediante Bluetooth en una sola habitación o emparéjalo con un Hue Bridge para desbloquear el conjunto completo de características de iluminación inteligente en todo tu hogar.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- Compatible con Bluetooth
- Hue Bridge activado
- Luz blanca de cálida a fría
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
39x114