El estilo clásico y las características de iluminación inteligente modernas se combinan en el foco de candelabro inteligente E12 de Philips Hue White Ambiance. Miles de tonos de luz blanca, que van de cálido a frío, ofrecen iluminación para cada momento del día: azules fríos para la mañana, tonos dorados para la tarde, y más. Contrólalo instantáneamente mediante Bluetooth en una sola habitación o emparéjalo con un Hue Bridge para desbloquear el conjunto completo de características de iluminación inteligente en todo tu hogar.