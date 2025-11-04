Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White ambiance Foco individual E12

Foco individual E12

El estilo clásico y las características de iluminación inteligente modernas se combinan en el foco de candelabro inteligente E12 de Philips Hue White Ambiance. Miles de tonos de luz blanca, que van de cálido a frío, ofrecen iluminación para cada momento del día: azules fríos para la mañana, tonos dorados para la tarde, y más. Contrólalo instantáneamente mediante Bluetooth en una sola habitación o emparéjalo con un Hue Bridge para desbloquear el conjunto completo de características de iluminación inteligente en todo tu hogar.

Características destacadas del producto

  • White ambiance
  • Compatible con Bluetooth
  • Hue Bridge activado
  • Luz blanca de cálida a fría
  • Control instantáneo mediante Bluetooth
  • Control mediante aplicación o voz*
  • Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Otro