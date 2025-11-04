La moderna luminaria de techo Philips Hue Fair tiene un diseño circular de aluminio y aporta un efecto de luz difusa, así como 50 000 tonos de luz blanca, que van de cálido a frío. Esta versátil luz inteligente es ideal para dormitorios, pasillos y recibidores. Contrólala instantáneamente mediante Bluetooth en una sola habitación o emparéjala con un Bridge Hue para desbloquear el conjunto completo de características de iluminación inteligente en todo tu hogar.