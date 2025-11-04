Asistencia
Primer plano de la parte delantera de Hue White ambiance Foco spot Fair

Foco spot Fair

La moderna luminaria de techo Philips Hue Fair tiene un diseño circular de aluminio y aporta un efecto de luz difusa, así como 50 000 tonos de luz blanca, que van de cálido a frío. Esta versátil luz inteligente es ideal para dormitorios, pasillos y recibidores. Contrólala instantáneamente mediante Bluetooth en una sola habitación o emparéjala con un Bridge Hue para desbloquear el conjunto completo de características de iluminación inteligente en todo tu hogar.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White ambiance
  • LED integrado
  • Control instantáneo mediante Bluetooth
  • Control mediante aplicación o voz*
  • Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Ver todas las especificaciones del producto
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Aluminio

  • Material

    Metal

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatibilidades

Otro