Foco spot Fair
La moderna luminaria de techo Philips Hue Fair tiene un diseño circular de aluminio y aporta un efecto de luz difusa, así como 50 000 tonos de luz blanca, que van de cálido a frío. Esta versátil luz inteligente es ideal para dormitorios, pasillos y recibidores. Contrólala instantáneamente mediante Bluetooth en una sola habitación o emparéjala con un Bridge Hue para desbloquear el conjunto completo de características de iluminación inteligente en todo tu hogar.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- LED integrado
- Control instantáneo mediante Bluetooth
- Control mediante aplicación o voz*
- Agrega el Bridge Hue para desbloquear más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Aluminio
Material
Metal