GU10 - Luz inteligente
Añada un foco de luz blanca ambiental Philips Hue a su sistema y mejore el aspecto de su hogar con tonos de luces blancas. Con una gama que va desde el blanco cálido hasta una luz diurna fría, este foco le ayuda a despertarse, relajarse, leer, concentrarse o llenarse de energía.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- 1x luz GU10
- Tonos de blanco (2200-6500K)
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
50x57