Primer plano de la parte delantera de Hue White ambiance GU10 - Luz inteligente

GU10 - Luz inteligente

Añada un foco de luz blanca ambiental Philips Hue a su sistema y mejore el aspecto de su hogar con tonos de luces blancas. Con una gama que va desde el blanco cálido hasta una luz diurna fría, este foco le ayuda a despertarse, relajarse, leer, concentrarse o llenarse de energía.

Características destacadas del producto

  • White ambiance
  • Se requiere Hue Bridge
  • 1x luz GU10
  • Tonos de blanco (2200-6500K)
