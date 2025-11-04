Kit de combinación de luces E26
Comienza a usar el kit de combinación de luces Philips Hue. Con el foco E26 y el interruptor de regulación incluidos, puedes cambiar de entre cuatro combinaciones de luz predeterminadas y disfrutar de regulación inalámbrica. Conecta todo a un Hue Bridge para desbloquear las características inteligentes.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- Hue Bridge activado
- 1x foco E26
- Luz blanca de cálida a fría
- Fácil acceso a escenas de luz
- Dimmer Switch Hue incluido
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x112