Las luces Philips Hue White Ambiance pueden ayudarte a dormir y despertar poco a poco. Pueden llenarte de energía y ayudarte a que te concentres, leas y te relajes. Crea el ambiente adecuado con una gama de luces que van desde luces blancas frías, hasta cálidas relajantes. Tan brillante como un foco de 60 W.