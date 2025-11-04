Kit de inicio: 2 focos inteligentes E26 (60 W) + interruptor del regulador de intensidad
Las luces Philips Hue White Ambiance pueden ayudarte a dormir y despertar poco a poco. Pueden llenarte de energía y ayudarte a que te concentres, leas y te relajes. Crea el ambiente adecuado con una gama de luces que van desde luces blancas frías, hasta cálidas relajantes. Tan brillante como un foco de 60 W.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- Hasta 800 lúmenes*
- 2x focos E26
- Hue Bridge incluido
- Tonos de blanco (2200-6500K)
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x110