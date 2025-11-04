Kit de inicio: 3 focos inteligentes E26 (75 W) + Hue Smart button
Disfruta escenas relajantes y energizantes o crea tus propias rutinas de forma inmediata con el kit de inicio Hue White Ambiance E26. Incluye el Bridge Hue, 3 focos inteligentes que ofrecen un espectro completo de luz blanca y un Hue Smart button. Tan brillante como un foco de 75 W.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- Hasta 1,100 lúmenes*
- Luz blanca de cálida a fría
- Bridge Hue incluido
- Botón inteligente incluido
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x112