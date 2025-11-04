Asistencia
Kit de inicio: 3 focos inteligentes E26 (75 W) + Hue Smart button

Disfruta escenas relajantes y energizantes o crea tus propias rutinas de forma inmediata con el kit de inicio Hue White Ambiance E26. Incluye el Bridge Hue, 3 focos inteligentes que ofrecen un espectro completo de luz blanca y un Hue Smart button. Tan brillante como un foco de 75 W.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White ambiance
  • Hasta 1,100 lúmenes*
  • Luz blanca de cálida a fría
  • Bridge Hue incluido
  • Botón inteligente incluido
