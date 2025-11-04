Kit de inicio E26
Disfrute escenas relajantes y energizantes o cree sus propias rutinas de inmediato con el kit básico de focos Hue White Ambiance. Incluye el Bridge Hue, 3 focos inteligentes que ofrecen un espectro completo de luz blanca y un botón inteligente.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- Luz blanca de cálida a fría
- Bridge Hue incluido
- Control mediante aplicación o voz*
- Botón inteligente incluido
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x112