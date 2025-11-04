Luminaria de mesa Phoenix
La lámpara de mesa Philips Hue Phoenix le proporciona luz LED blanca regulable, de cálida a fría, para adaptarse al momento del día. Conéctela a su red Wi-Fi doméstica mediante el puente Hue (no incluido) para controlarla fácilmente a través de su dispositivo inteligente.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- LED integrado
- White
- Control inteligente con Bridge Hue*
- Contrólalas con la voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Metal