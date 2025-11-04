Asistencia
White table lamp with a rounded shape and matte finish, shown next to its retail box labeled White ambiance Table lamp.

Luminaria de mesa Wellner

Ilumina con luz ambiental cualquier habitación con la lámpara de mesa Wellner, diseñada con curvas modernas y luz blanca de cálida a fría. Conéctala al puente Hue para desbloquear el control total de la iluminación y las características inteligentes.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White ambiance
  • Incluye foco LED E26
  • White
  • Control inteligente con Bridge Hue*
  • Contrólalas con la voz*
Ver todas las especificaciones del producto
Find your product manual

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Hue White

  • Material

    Cristal

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del empaque

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatibilidades

Otro