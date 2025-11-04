Luminaria de mesa Wellner
Ilumina con luz ambiental cualquier habitación con la lámpara de mesa Wellner, diseñada con curvas modernas y luz blanca de cálida a fría. Conéctala al puente Hue para desbloquear el control total de la iluminación y las características inteligentes.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- Incluye foco LED E26
- White
- Control inteligente con Bridge Hue*
- Contrólalas con la voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Hue White
Material
Cristal