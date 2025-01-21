Luminaria de techo Being

Ilumina tu hogar con el plafón de techo Philips Hue Fair, de estilo elegante, aluminio pulido y 50 000 tonos de luz blanca, que van de cálido a frío. Este plafón inteligente irradia tono de luz difusa, proyectando un halo de luz suave en el techo, lo que la hace perfecta para dormitorios, pasillos y recibidores. Contrólala instantáneamente mediante Bluetooth en una sola habitación o emparéjala con un Bridge Hue para desbloquear el conjunto completo de características de iluminación inteligente en todo tu hogar.