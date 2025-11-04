Luz individual BR30
Diseñado para iluminar un área más grande, este foco de flujo de luz individual proporciona luz blanca fría para ayudarte a energizarte o relajarte. Conéctalo al puente Hue para desbloquear el control total de la iluminación inteligente y las características.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- 1x foco BR30
- Luz blanca de cálida a fría
- Control inteligente con el Bridge Hue*
- Contrólalas con tu voz
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
94x131