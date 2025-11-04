Asistencia
Two white smart light bulbs with a matte finish and rounded shape, featuring visible screw bases, placed in front of product packaging.

Paquete doble E26

Disfruta de luz blanca cálida a fría en tu hogar con dos focos inteligentes. Usa luz fría para energizarte en la mañana y tonos cálidos para relajarte por la noche. Conéctalo al Philips Hue bridge para desbloquear el control total de la iluminación y las características inteligentes.

El artículo ya no está disponible

Características destacadas del producto

  • White ambiance
  • Se requiere Hue Bridge
  • 2x focos E26
  • Luz blanca de cálida a fría
  • Control inteligente con el Bridge Hue*
  • Contrólalas con tu voz
Ver todas las especificaciones del producto
Especificaciones

