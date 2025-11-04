Paquete doble E26
Disfruta de luz blanca cálida a fría en tu hogar con dos focos inteligentes. Usa luz fría para energizarte en la mañana y tonos cálidos para relajarte por la noche. Conéctalo al Philips Hue bridge para desbloquear el control total de la iluminación y las características inteligentes.
Características destacadas del producto
- White ambiance
- Se requiere Hue Bridge
- 2x focos E26
- Luz blanca de cálida a fría
- Control inteligente con el Bridge Hue*
- Contrólalas con tu voz
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
62x112